Enrico Fedele, noto opinionista sportivo, ha commentato su Radio Marte la gara del Napoli a Venezia.

Queste le sue parole: “Il Napoli sta rallentando, in un campionato mediocre, però, si trova a sole tre lunghezze dalla prima in classifica che è l’Inter. Sta venendo meno la corsia di destra, da dove il Napoli crea più pericoli e quindi in attacco sta mancando la qualità”.