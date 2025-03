Fassone a KKN – ” L’Inter è la squadra più attrezzata, ma può avere qualche calo “

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Ieri l’Inter ha dato un segnale importante al campionato. Il progetto Napoli è ripartito con Conte. De Laurentiis ha posto le basi per una ripartenza, ha scelto una ripartenza rapida prendendo Conte che è uno che vuole vincere subito e non ama perdere neanche a briscola. De Laurentiis ha posto le premesse per essere competitivo sin da subito, la giornata di ieri è stata storta per gli azzurri, ma non cambia nulla sulle riflessioni che avremmo fatto fino alla giornata di ieri. “

“ L’Inter è quella che, dal punto di vista della rosa, è più attrezzata per competere in più competizioni. Inzaghi ha dichiarato che vuol arrivare in fondo su tutte le competizioni e qualche calo potrebbe esserci affinchè si possa assistere ad un finale di campionato molto più interessante. ”