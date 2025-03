Del Piero: “Napoli svantaggiato, ecco perchè”

L’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, soffermandosi sul Napoli:

“Le 7 partite con una sola vittoria del Napoli sono un problema. Purtroppo giocare o non giocare le coppe può o non può essere un vantaggio, dipende da come lo interpreti. Ci sono degli anni dove hai bisogno di giocare le coppe, ti trascina, hai sempre una pagina nuova nel bene e nel male. Invece non giocarle ed entri in tourbillon negativo come questo, poi c’è tutta una settimana e quell’evento diventa il più importante, e non passa più“.