Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le parole del giornalista, che si è soffermato sulla questione modulo per gli azzurri: “Il Napoli non farà più il 4-3-3, per la partenza di Kvara e l’attuale forfait di Neres. Okafor è forte ma ora non è pronto per giocare titolare”.