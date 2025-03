De Maggio a KKN: “Chi critica Conte compie un oltraggio, ieri è stato da 6,5 in pagella. Sul mercato dico questo”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

Sulla partita di ieri ” Il 5 in pagella a Lukaku? Lo dissento, in fondo apre le porte a Raspadori che prende il palo e che calcia in porta. Io avrei messo 6 o 6.5 a Lukaku, non ha sbagliato in occasione del miracolo di Radu. 5 a Conte? E’ un oltraggio al comandante, è come dare del cretino ad un pubblico ufficiale. Il Napoli ha creato diverse occasioni da goal, non si può imputare nulla a Conte. Per me Conte è stato da 6.5 in pagella. “

Sul mercato: “ Il 4-3-3 non si fa più perchè Neres è infortunato e Kvaratskhelia è andato al PSG. Ho sempre sponsorizzato Okafor, ma non è pronto. Il futuro di Conte? Sento dire varie cose, ma a me risulta che la società, insieme a Conte, stanno già preparando la prossima stagione. Ci sono già 9 nomi sul taccuino di Manna e si deciderà insieme a Conte quali calciatori prendere. Tra questi 9 nomi c’è Solet dell’Udinese, avviati i contatti con l’Udinese. “