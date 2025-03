De Grandis: “L’unico che sta spiccando è Raspadori”

Il giornalista Stefano De Grandis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, nel corso di Sky Calcio Club, soffermandosi sul Napoli:

“Il Napoli è una squadra fisica, ma in queste ultime partite ha perso un elemento fisico che è Anguissa. Poi c’è stato il cambio del sistema di gioco. All’inizio aveva Kvara, quando è andato via aveva Neres, nel momento in cui ha perso anche Neres ha cambiato il sistema di gioco e a sinistra si accelera molto meno. Al di là dei numeri, è la qualità delle giocate che si è abbassata. Nelle ultime partite quello che è spiccato è Raspadori, che è l’unico che ha guadagnato dal cambio“.