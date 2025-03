Cds – Venezia-Napoli, Raspadori avrà pensato a quel palo anche stanotte

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’occasione fallita da Giacomo Raspadori nella partita di ieri contro il Venezia: “Un sentimento di rabbia e un pizzico rammarico per Giacomo Raspadori. A quel palo, nel primo tempo, ci avrà pensato anche stanotte. Un sinistro a giro come il suo, nove volte su dieci, prende il palo interno ed entra in rete. Non è stato così, con il pallone che ha attraversato tutto lo specchio della porta, lasciando l’amaro in bocca a lui e al Napoli, che avrebbe potuto sbloccare subito la gara al Penzo“.