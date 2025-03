Cds – Napoli, Conte voleva un Napoli concentrato: gli azzurri hanno sprecato fin troppo

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’approccio e sulla prestazione del Napoli contro il Venezia: “Meglio un rimorso che un rimpianto, vero? È la frase cult dello 0-0 sulla laguna. Il secondo della stagione: non accadeva da quello di settembre con la Juve allo Stadium, tempismo imperfetto. Acque pericolose come quelle del lago di Como e ancora a mezzogiorno: Conte aveva chiesto il temperamento di una finale mondiale e invece ieri il Napoli ha conquistato l’oro olimpico in occasioni sprecate. E dopo un buon primo tempo, nella ripresa ha colpito più la fame del Venezia. Alla luce della vittoria dell’Inter a Bergamo, ora gli azzurri sono secondi a meno 3 dai campioni e a più 3 sull’Atalanta: danni per la classifica e per il morale“.