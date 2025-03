Carmine Martino, noto giornalista sportivo, ha commentato su Radio CRC la gara di ieri con il Venezia.

Queste le sue parole: “Il Napoli non ha vinto ieri e la delusione ci può stare. Vedo però troppo disfattisismo e questo credo sia esagerato. Questa non è una squadra costruita per vincere il campionato”.