L’ex calciatore del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della gara di Venezia.

Queste le sue parole sulla gara di Lukaku: “Lukaku durante la partita si è lamentato spesso. Non è stato servito dai compagni come si dovrebbe, da solo non può fare la differenza. Ha bisogno di un calciatore che gli giochi vicino”.