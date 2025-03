Venezia, Radu: “La forza di questa squadra ci farà salvare”

Ionut Radu, portiere del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Lo spirito di squadra ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, sono contento della prestazione della squadra, speriamo di continuare così su questa strada. Siamo più maturi? Quando si hanno buoni risultati questo porta ad avere fame di buone prestazione, ci manca la vittoria che presto arriverà. Ho riconquistato la Serie A? Ho la pelle d’oca, solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto in questo periodo, vado avanti umile. Che consiglio mi ha dato mia mamma? Di non mollare, lei ha sempre creduto in me”.