Venezia, Di Francesco: “Siamo ancora in corsa per la salvezza. Dobbiamo continuare così”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“C’è stata determinazione e l’atteggiamento giusto per reggere l’impatto con una grande squadra come il Napoli, ci è mancata lucidità nel trovare il gol, come nella ripartenza dove c’era una palla da mettere subito in avanti per fare gol, potevamo sfruttarla meglio. Radu ha fatto un’ottima gara, una grande partita come l’asse centrale che per una squadra come la nostra diventa un fattore determinante. Nico sta crescendo tanto, tutto passa dalla abnegazione, io lo chiamo il professore, riesce sempre a trovare le risposte giuste e a cercare di migliorare, e lo ritrova in campo e lo sta dimostrando, è cresciuto anche nella capacità di coprire il campo. Piano salvezza? Bisogna vincere, manca il pizzico finale per cambiare passo. Teniamoci stretti questa prestazione, bravi lo diremo alla fine, in questo momento stiamo dimostrando di essere vivi e di essere squadra, di non farci mettere sotto agli altri, non abbiamo solo subìto dal Napoli ma siamo anche stati bravi a controbattere colpo su colpo, complimenti ai ragazzi e continuiamo su questo atteggiamento. Ci sono tre sfide una dietro l’altra dopo la sosta, ma mi piace guardare al presente, i risultati scontati non esistono, soprattutto in questo campionato”.