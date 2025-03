Serie A, Bologna – Lazio: le probabili formazioni

Nel match delle 15 di Serie A la Lazio affronterà il Bologna allo stadio Dall’Ara in uno scontro chiave per la corsa Champions.

La squadra allenata da Italiano attualmente è sesta e dista 2 punti dalla Juventus attualmente quarta, la Lazio è un punto sopra il Bologna ed occupa la quinta piazza.

La squadra di Baroni si presenta al match odierno dopo il passaggio del turno in Europa League con la doppia sfida superata contro il Viktoria Plzen mentre il Bologna in casa non perde da Dicembre.

Italiano nel match odierno si affida a Castro in attacco preferito a Dallinga e supportato da Odgaard, Ndoye e Orsolini mentre a centrocampo il capitano Ferguson affianca il totem Remo Freuler; Baroni, invece, preferisce Dia al rientrante Castellanos con Zaccagni, Isaksen e Vecino alle spalle del senegalese.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4 – 2 – 3 – 1) Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano

LAZIO (4 – 2 – 3 – 1) Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni