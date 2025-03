Novellino su Venezia-Napoli: “Conte è il fuoriclasse, Gilmour mi ha conquistato”

Oggi è una partita dal sapore speciale per Walter Alfredo Novellino. Da un lato, il Napoli in corsa per lo scudetto; dall’altro, il Venezia che lotta per restare in Serie A. L’ex tecnico di entrambe le squadre ha parlato della sfida del “Penzo” in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Ho lasciato un pezzo di cuore sia a Napoli che a Venezia, con amici che ancora oggi mi vogliono bene”, ha dichiarato Novellino. “Ma è una gara sbilanciata, non serve dirlo. Il Venezia ha carattere, ma il Napoli ha talento e soprattutto ha Conte in panchina. È lui il vero fuoriclasse, l’uomo che trasforma le squadre e le rende vincenti”.

Novellino ha poi elogiato la scelta di schierare Lobotka e Gilmour insieme: “Solo uno come Conte poteva pensarci. Due centrali che si alternano, creano gioco e fanno girare la squadra. Devo ammettere che Gilmour, in queste due partite, mi ha conquistato”.

Infine, un pensiero su Lukaku: “Non si può contestare mai. Intelligente, altruista, si sacrifica per i compagni e ora, in gran forma, attacca la profondità e serve assist. Conte? Da qui alla fine sarà sempre 3-5-2. Mi dispiace per Anguissa, giocatore straordinario, ma come fai a rinunciare ora a Gilmour?”.