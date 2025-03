Manna a Dazn: “Raspadori? E’ stato penalizzato dal sistema di gioco ma ora ce lo godiamo”

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “È un orgoglio mandare 5 giocatori in nazionale. Vogliamo ampliare questo numero con il tempo anche se non sarà facile. Questo orario è molto ostico, lo dicono le nostre precedenti partite. È una trasferta complicata, dovremo partire forti ed essere concentrati. Siamo determinati a giocare ogni singola partita per vincere. Raspadori? È un calciatore importante, ha fatto cose importanti nel suo percorso. È stato penalizzato dal sistema di gioco ma una squadra che ha continuità difficilmente si cambia. Ha sempre lavorato ed è stato sul pezzo. A gennaio ha manifestato la volontà di giocare di più, non di andare via. Ce lo godiamo”.