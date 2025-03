La Juve continua il pressing su Osimhen: il punto

La Juve è alla ricerca di un attaccante ed il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Victor Osimhen.

Il calciatore nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray sta conducendo la squadra turca verso il titolo a suon di gol ed ha attirato nuovamente i rumors di mercato in vista di giugno.

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha commentato la situazione inerente Osimhen: “La Juventus sta monitorando la situazione di Victor Osimhen. Cristiano Giuntoli è in buoni rapporti con l’agente dell’attaccante, anche se la clausola rescissoria (75 milioni di euro) non è valida per i club italiani. La Juventus è alla finestra e proveranno a fare una mossa se il Napoli aprirà all’affare”.

Ma al momento, da casa Napoli, trapela la volontà del club di cedere Osimhen all’estero e non rinforzare una diretta concorrente.