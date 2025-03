Thiago Motta, allenatore della Juventus, dopo il KO contro la Fiorentina per 3-0 ha respinto l’ipotesi dimissioni dalla panchina bianconera. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

“Sarebbe semplice dimettersi in questo momento, a me le cose semplici non piacciono. Abbiamo la necessità di tornare a vincere e dobbiamo trovare il metodo per fare più punti possibili per il nostro scopo; cioè, arrivare fra le prime quattro posizioni della classifica”.