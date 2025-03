Il Mattino – Juan Jesus rinnoverà con il Napoli

La permanenza di Juan Jesus a Napoli si allungherà di almeno un anno.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore brasiliano nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del proprio contratto grazie al pressing di mister Conte che non vuole perdere uno degli uomini spogliatoio principali del club del patron De Laurentiis.

Il difensore brasiliano in questa stagione si è dimostrato sempre affidabile, soprattutto nel periodo di assenza di Alessandro Buongiorno per infortunio, non facendo rimpiangere uno degli acquisti più importanti dell’ultima sessione estiva di calciomercato.