Il Mattino – Conte avrebbe chiesto almeno 6 acquisti in estate: il punto

Il Mattino fa il punto sulle richieste di mister Conte per il prossimo calciomercato.

Il mister salentino vorrebbe una rosa costituita da almeno 22 calciatori da far ruotare data ormai la quasi certa partecipazione alle coppe Europee nella prossima stagione.

Le indicazioni sono chiare: scudetto o no, Conte vuole 6 nuovi calciatori. La rosa dovrà essere formata da almeno 22 uomini. Su questo non farà un passo indietro. De Laurentiis vuole vendere il prima possibile Osimhen: spera in qualcuno che paghi la clausola da 75 milioni” ha spiegato il quotidiano locale.