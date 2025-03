CorrSport : Napoli per il sorpasso, Atalanta-Inter decisiva

Il Corriere dello Sport apre la prima pagina con: “Nulla sarà più come prima. Napoli per il sorpasso, l’Atalanta agita Inzaghi”. La giornata si preannuncia decisiva nella corsa scudetto: il Napoli scende in campo a Venezia per provare a mettere pressione, mentre in serata Atalanta e Inter si sfidano in uno scontro diretto cruciale. Lukaku e compagni puntano al +2 nel match delle 12:30, mentre Lookman potrebbe agganciare Lautaro in vetta alla classifica marcatori.

Spazio anche al Milan, protagonista di una vittoria in rimonta sul Como: “Conceição, fiuu!”. I rossoneri vanno sotto con il gol di Da Cunha, che poi si vede annullare il raddoppio, scatenando la rabbia di Fabregas nel post partita. Pulisic e Reijnders ribaltano il risultato, regalando al tecnico portoghese tre punti preziosi: il Milan è ora settimo, a cinque lunghezze dalla zona Champions.