Conte conferma il 3-5-2 per Venezia: tutti titolari, inclusi McTominay e Spinazzola

Antonio Conte si prepara a sfidare il Venezia con idee chiare e la volontà di confermare l’undici titolare, compresi McTominay e Spinazzola, nonostante una settimana non del tutto lineare per entrambi.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore azzurro ripartirà dal 3-5-2, un modulo che però può variare in base alle situazioni di gioco. Contro la Fiorentina, ad esempio, la difesa si è trasformata spesso in un 3 e mezzo, mentre in fase offensiva la squadra si è disposta con un evidente 4-2-4. Nessuna sorpresa tra gli interpreti: Meret in porta, linea difensiva a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Politano e Spinazzola sulle fasce; Gilmour, Lobotka e McTominay in mediana; in attacco la coppia Romelu–Jack.