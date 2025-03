Il tracollo della Juventus al Franchi con la Fiorentina porta i bianconeri a vivere la sosta fuori dalla zona Champions League. In virtù del 3-0 maturato in favore dei viola, infatti, la squadra (ancora per quanto non si sa) di Thiago Motta è al quinto posto, con un punto di ritardo in classifica rispetto al Bologna quarto.

Sorride la graduatoria dei viola, che rispondono a Milan e Roma riportandosi a quota 48 punti, in una corsa sempre più accesa per la qualificazione alla prossima Europa League. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (28)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)