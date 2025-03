Tuttosport: McTominay in bilico per Venezia – Napoli. Ecco le sue condizioni

McTominay è ormai diventato un titolare fisso all’interno della rosa partenopea e riesce a fare la differenza in campo. Tuttavia il gran minutaggio a cui è stato sottoposto lo scozzese ne sta compromettendo la forma fisica.

L’ex Man Utd ha già avuto un piccolo problema fisico prima di Napoli – Fiorentina ma è riuscito a stringere i denti e ha giocato una gran partita e durante il match contro la viola ove ha riscontrato un affaticamento muscolare.

Come affermato da Tuttosport, le condizioni di McTominay saranno da valutare entro domani e in caso di una sua assenza, sarà Billing a prendere il suo posto. Il danese ha già dato prova di essere un arma in più per Conte che potrà contare anche sui ritorni di Anguissa e Mazzocchi.