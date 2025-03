Milan, Musah salterà la sfida col Napoli

Brutte notizie per il Milan, Yunus Musah non prenderà parte al big match in programma domenica 30 marzo alle 20:45 contro il Napoli. Il centrocampista ex Valencia era infatti diffidato e dovrà scontare una giornata di squalifica a causa del cartellino giallo appena rimediato contro il Como.

Al posto dello statunitense giocherà uno tra Fofana e Loftus-Cheek in coppia con Bondo che sta trovando spazio all’interno delle gerarchie rossonere. Il francese stava già brillando al Monza da un anno e mezzo ma dal suo approdo sta cercando dio fare il salto di qualità in un Milan in cerca di stabilità che è a lungo mancata.