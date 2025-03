Marianucci – Napoli, svelato un retroscena sul nuovo acquisto dei partenopei: i dettagli

Marianucci è il primo colpo del Napoli in vista della prossima stagione. Il ds Manna ha spinto molto per concretizzare quest’operazione e, secondo Matteo moretto, ci sarebbe un accordo verbale tra i partenopei e l’Empoli che verrà formalizzato nei prossimi mesi. Il difensore classe 2004 si sta dimostrando un ragazzo dal buon potenziale ma ancora non ha ottenuto la titolarità fissa.

Ciò non ha però influenzato le scelte della squadra partenopea che ha deciso di prenderlo per sostituire Rafa Marìn che, come affermato da Nicolò Schira, lascerà Napoli e approdare al Como o al Villareal.

Tuttavia, il giornalista Luca Cilli ha svelato un retroscena molto interessante sull’affare tra Napoli ed Empoli: “Luca Marianucci era destinato a un altro prestito, poi le cose sono cambiate. Il prestito alla Pro Sesto non si è concretizzato, Marianucci è tornato ad Empoli e terminerà la stagione in Toscana sperando di ritagliarsi uno spazio. Poi farà il grande passo verso la SSC Napoli”.