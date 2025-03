Il Bologna deciderà il campionato, scudetto e qualificazione alle prossime competizioni europee passano per la squadra di Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha davanti a sé un calendario difficilissimo che oltre a decidere la sorte della squadra emiliana potrà dare verdetti su un intero campionato.

La squadra di Vincenzo Italiano dovrà disputare diversi big match, a cominciare da quello di domani alle 15.00 allo stadio Renato Dall’Ara contro la Lazio, poi a seguire il 7/04 contro il Napoli sempre in casa alle 20.45, per poi andare in casa dell’Atalanta il 13/04 alle 12.30 al Gewiss Stadium e al Dall’Ara contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi il 20/04 alle 18.00. Successivamente affronterà la Juventus in casa il 04/05, il Milan a San Siro l’11/05 e la Fiorentina al Franchi il 18/05.

Per i big match contro i bianconeri, i rossoneri e i viola è ancora da comunicare l’orario.

I rossoblu possono dunque decidere la sorta di un intero campionato, sia per quanto riguarda lo scudetto che per quanto riguarda i posti che danno accesso alle competizioni Europee.

Chi vincerà lo scudetto e chi si qualificherà per Champions/Europa e Conference League?