L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle convocazioni di Luciano Spalletti per le gara di Nations League. Secondo il quotidiano Spalletti, come promesso, ha riportato il dribbling, come dimostrano i ritorni tra i convocati di Matteo Politano e Mattia Zaccagni. Due ali vere quindi a disposizione per aggirare la Germania e colpirla dove è più vulnerabile. L’esterno del Napoli, con la copertura di Di Lorenzo, si è abituato a giocare con la difesa a tre. Il capitano della Lazio crea gli spazi per le discese di Tavares e si muove per vie centrali, quasi da trequartista.