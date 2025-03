L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani tra Venezia e Napoli. Secondo il quotidiano è stato un mezzogiorno e mezzo di fuoco vivo con Atalanta e Como e il Napoli s’è bruciato. E domani lo sarà sulla laguna, ci sono il Venezia e Di Francesco sul cammino verso lo scudetto della squadra di Conte. Cercasi inversioni di tendenza: tre gli obiettivi dall’incantesimo dell’orario a quelli delle vittoria in trasferta e dei clean sheet. Una partita e tre storie da rimontare nel verso giusto dopo aver interrotto il digiuno di successi contro la Fiorentina. Conte cerca continuità per poi mettersi serenamente a guardare Inzaghi e Gasp darsele di santa ragione e per vivere la sosta con il sorriso. Le 12.30 sono una combinazione stregata considerando le due sconfitte con l’Atalanta e Como. La giornataccia sul lago, tra l’altro, introduce il secondo obiettivo. Oltre a vincere alle 12:30 il Napoli insegue una vittoria in trasferta che manca ormai da tre partite. L’ultima gioia in trasferta risale al 3-2 con la Dea al Gewiss del 18 gennaio.