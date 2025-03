Improta, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “E’ molto difficile togliere Gilmour dal campo in questo momento, nonostante ci sia un Anguissa pronto a tornare in campo. Non credo che Conte voglia cambiare le pedine in mezzo al campo, lo scozzese si sta comportando bene”.