Il padre di Oristanio: “Se Conte chiamasse mio figlio andrebbe a piedi, sarebbe un onore clamoroso per lui”

Rosario Oristanio, padre del trequartista del Venezia Gaetano Oristanio, ha parlato ai microfoni di radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riguardo un possibile trasferimento del figlio al Napoli: “Contro la Lazio ho visto un buon Venezia e non bisogna dimenticarsi dei pareggi contro il Como e l’Atalanta. Si vede il lavoro fatto da Di Francesco, però il Napoli è forte e può vincere il campionato. Il Penzo è carino, uno stadio affascinante sulla laguna, per il Napoli sarà una partita difficile perché il Venezia se la giocherà. Mio figlio è stato voluto da Di Francesco, ha 22 anni e una trafila di 5 anni nell’Inter, l’esperienza a Cagliari con Ranieri per la sua carriera è stata importante. Di Francesco lo stima e questo mi fa molto piacere. Se Conte dovesse chiamarlo lui andrebbe a piedi, il Napoli è una squadra fortissima e sarebbe un onore clamoroso per lui”.