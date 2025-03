Arrivano le prime convocazioni da Ct della nazionale belga per l’ex tecnico del Napoli Rudi Garcia, che porta con sé il capitano dei ‘Red Devils’ Romelu Lukaku. La punta del Napoli non è l’unico ‘italiano’ presente, perché con lui ci saranno anche De Winter del Genoa, De Keteleare dell’Atalanta e Saelemakers della Roma. Assente invece Cyril Ngonge, che nell’ultimo periodo non ha trovato molto spazio ij maglia azzurra.