Tuttosport – Casadei di nuovo nel mirino del Napoli? Per Cairo non è in vendita

Cesare Casadei, obiettivo del mercato invernale del Napoli, è adesso protagonista al Torino. Arrivato a gennaio dal Chelsea per 13 milioni più 2 di bonus ed il 20% sulla futura rivendita, in maglia granata ha già trovato il modo di farsi notare. Analogamente, è arrivato l’interesse di mercato di varie big, tra cui oltre ai partenopei figurano Milan e Fiorentina, che hanno chiesto informazioni su una possibile cessione del giovane centrocampista nel mercato estivo. Urbano Cairo ha rispedito al mittente le varie offerte, stabilendo che il suo nuovo talento non è in vendita. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.