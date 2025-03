Sindaco Dimaro: “Dal 10 luglio in poi di solito si fa tutto, abbiamo migliorato molte cose e iniziato a sistemare il campo”

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro Folgarida, comune dove il Napoli è solito ormai da ben 14 anni trascorrere i propri ritiri estivi ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Presto per parlare del ritiro di quest’anno, perché la società ancora non ci ha comunicato le date, ma di solito dal 10 luglio in poi si fa tutto. Il Napoli è qui da quattordici anno e quest’anno c’è una novità, ci sono le elezioni e io non mi candiderò. Abbiamo migliorato la palestra a bordocampo che ora sarà al chiuso. Iniziamo a sistemare il campo perché ha nevicato meno e cominceremo a lavorarci nei prossimi giorni”.