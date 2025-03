Repubblica – Venezia-Napoli, polverizzati i biglietti del settore ospiti: i dettagli

Ci sarà una nuova ondata azzurra al Penzo in occasione della partita Venezia-Napoli, in programma per domenica 16 marzo alle ore 12:30. Allo stadio dei veneti, infatti, è prevista la presenza di oltre 1000 tifosi partenopei, in quello che si annuncia un nuovo esodo. Sono stati polverizzati i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Dunque, anche in occasione di questo match, potenzialmente fondamentale per i destini del campionato, non mancherà un nutrito gruppo di sostenitori al fianco della squadra. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.