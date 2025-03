Raspadori si scatena quando vede il Venezia: i precedenti

Raspadori è il calciatore più in forma del Napoli, non solo per i 3 gol nelle ultime quattro giornate, ma per il grande lavoro che sta facendo e l’intesa con Lukaku che sta diventando via via sempre più forte. Sarà ancora lui a guidare l’attacco azzurro contro il Venezia, squadra a cui ha già segnato nel girone d’andata. Come riporta il Corriere dello Sport, Raspadori ha ottimi numeri contro la squadra di Eusebio di Francesco già dai tempi del Sassuolo. Nei tre incroci precedenti, tra Napoli e Sassuolo, ha messo a segno 2 goal e fornito 2 assist che sono valsi tre vittorie. Numeri importanti che fanno ben sperare in vista della prossima partita, fondamentale per tornare momentaneamente primi in classifica e mettere pressione all’Inter.