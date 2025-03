Perinetti: “Conte fondamentale per il Napoli, non deve andar via”

Giorgio Perinetti, esperto dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Goal (Kiss Kiss Napoli) per parlare del progetto azzurro sotto la guida di Antonio Conte.

“Conte è arrivato parlando di ricostruzione, e questo processo sta procedendo spedito. Ora bisogna consolidare una squadra che sta lottando per lo scudetto. Lui è pienamente coinvolto in questo percorso e so che ama Napoli in tutto e per tutto. Pensare a un suo addio dopo una stagione del genere mi sembra strano”, ha dichiarato.

Perinetti ha poi sottolineato l’abilità gestionale di De Laurentiis e l’importanza del progetto tecnico: “Dal punto di vista finanziario, il presidente ha sempre amministrato il Napoli in modo eccellente. Non capisco perché dovrebbe separarsi da Conte, soprattutto ora che ha trovato una guida capace di dare stabilità e una visione chiara”.

L’ex dirigente ha elogiato il lavoro dell’allenatore non solo sul campo, ma anche nella spinta a migliorare le infrastrutture: “Conte ha fatto molto più che costruire una squadra competitiva. Ha indirizzato il club verso investimenti fondamentali per restare al vertice in Europa. Un centro sportivo ben strutturato può valere due o tre punti in più a stagione. E avere uno stadio di proprietà a Napoli, con il calore della tifoseria, sarebbe un passo enorme per la crescita del club”.

Infine, Perinetti ha parlato dell’importanza del settore giovanile: “Napoli è un serbatoio di talenti che sognano di giocare per questa maglia. Club come Juventus e Roma hanno costruito i loro successi anche grazie ai giovani del vivaio. Basta dargli fiducia e spazio”.