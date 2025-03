Pecci: “Corsa Scudetto? Tifo Atalanta! Su Raspadori…”

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte del Napoli e della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Il campionato lo vince sempre chi ha i migliori giocatori, il ruolo dell’allenatore è quello di far sentire tutti centrali e di creare un collettivo, una squadra.

Le squadre il lizza sono tre, l’Inter è la squadra più completa, l’Atalanta è un miracolo che si ripete. In chiave Napoli il big match di Bergamo sarebbe meglio se finisse in pareggio. Una vittoria dell’Atalanta sarebbe migliore rispetto al successo della squadra di Inzaghi. Chi è il più bravo, in questa corsa scudetto? La rosa migliore l’ha l’Inter, mentre il Napoli ha il calendario più favorevole. Tutti, però, tifiamo Atalanta: è come il Leicester City, per il quale tutti abbiamo tifato quando ha vinto la Premier League in Inghilterra. In ogni caso il bello dello sport è che deve vincere il migliore.

La coppia Raspadori-Lukaku? Il belga sta diventando un ottimo assistman, oltre a confermarsi un buon realizzatore, perchè tiene palla e la protegge bene. Appoggia ai compagni e facilita anche il compito di Jack, mi fa piacere per il mio concittadino”.