Il Mattino – Rumours sull’addio? Conte vuole restare e ha chiare intenzione

Nel corso delle ultime settimane, si sono avvicendati vari rumours relativi ad un possibile addio anticipato di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Stando a più di una voce, infatti, ci sarebbero vari club pronti ad affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione come Milan, Juventus ed Arsenal. Tuttavia, al momento il mister non ha intenzione di lasciare la piazza partenopea. Anche spinto da una convinzione: a Napoli si può realizzare un importante progetto, e fare in modo che questa squadra non debba aspettare anni per poter puntare alla vittoria di uno scudetto. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.