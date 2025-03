Fedele: “Il Napoli soffre ancora! Deve trovare subito le contromisure”

Enrico Fedele, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del momento del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli non è ancora guarito e la mia preoccupazione è questa: ha giocato per 60 minuti, la scorsa giornata, mentre per 30 minuti è stato messo sotto dalla Fiorentina e alla fine ha vinto una gara nelle ultime 6. La domanda è la seguente: il Napoli si è davvero ripreso? Per la prima volta, domenica ha fatto 11 tiri e 7 nella porta. Nelle precedenti uscite stagionali, invece, non aveva mai finalizzato con grande qualità. Io ho la mia motivazione, su questi numeri: Conte è tornato a giocare a quatto dietro, anche se tutti si sono convinti che si sia schierato a tre. A quattro, riesce ad esaltare a catena di destra, ovvero la sua arma migliore”.