De Maggio: “Futuro Conte? A me sembra tutto tranne che andato via”

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato alcune novità a proposito del futuro di Antonio Conte nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui riportato, al momento non ci sono i presupposti perché il tecnico possa lasciare la panchina del Napoli in estate. “Futuro di Conte? Leggo che va al Milan, poi alla Juve, poi leggo che ha mandato già messaggi che andrà via. Io vedo che Conte parla da innamorato della squadra, va col sorriso a Castel Volturno. Vuole migliorare il club negli ultimi anni, a me tutto sembra furchè sia andato già via”.