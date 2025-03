Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in vista della sfida di domenica al Penzo delle 12:30, Antonio Conte riproporrà lo stesso modulo e lo stesso undici titolare della gara contro la Fiorentina. Ecco la probabile formazione: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa. Sugli esterni Politano e Spinazzola, mentre nel mezzo agiranno Gilmour, Lobotka e McTominay. In attacco ci sarà ancora la coppia Lukaku-Raspadori.