Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, David Neres è vicino al recupero dopo l’infortunio; con il suo rientro si potrebbe tornare al 4-3-3. Ma Antonio Conte sembra avere altre idee in vista della sfida con il Venezia: “Sarà rinviata alla sfida con il Milan in programma al Maradona dopo la sosta, in virtù del fatto che sarà varato dal 1’ il tandem offensivo Lukaku-Raspadori per la quinta volta consecutiva”.