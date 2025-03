Cds – Napoli, Neres si avvicina al rientro: recupero fondamentale per Conte

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul percorso di recupero di David Neres, fuori da diverse settimane per un infortunio: “Neres ha saltato gli incroci con Lazio, Como, Inter e Fiorentina per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra ma ormai è quasi pronto. E’ in crescita, ha seguito il suo programma di terapie e lavoro personalizzato sin dal 10 febbraio, dopo Napoli-Udinese, e gradualmente si avvicina al rientro in gruppo. Conte e lo staff medico, insomma, non hanno ancora deciso se sarà convocato per Venezia o se tornerà direttamente dopo la sosta“.