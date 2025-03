Cds – Napoli, Anguissa verso il recupero; possibile convocazione con il Venezia

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul recupero dall’infortunio di Frank Anguissa e della sua possibile convocazione per la sfida con il Venezia: “La sua convocazione è in via di valutazione. Considerando che non gioca da un paio di settimane, tra l’altro, è praticamente scontato che a cominciare dall’inizio sarà Gilmour. Sia perché per prassi Frank partirebbe dalla panchina, sia perché Billy ha meritato di essere ancora al centro del progetto tattico al fianco di Lobotka sin dal primo minuto di una partita delicata“.