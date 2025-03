Castel Volturno, il sindaco: “Il Napoli rimarrà qui, i lavori potrebbero iniziare anche in estate”

Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’argomento centro sportivo, tra i più dibattuti nell’ambiente partenopeo. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Centro Sportivo del Napoli a Castel Volturno e le sette proposte al Napoli? Non so cosa ci sia sulla scrivania di De Laurentiis. Ciò che posso dire è che De Laurentiis sta trattando con alcuni privati ed anche con l’amministrazione comunale. L’obiettivo è di far restare il Napoli a Castel Volturno, massima attenzione da parte nostra sulla cosa. Sarà l’imprenditore che deve scegliere l’area dove investire. Da sindaco dico che l’importante è che lo faccia a Castel Volturno. Le aree comunali hanno un lato nascosto per ciò che riguarda l’interesse pubblico, le tre proposte fatte hanno un significato di sviluppo per le aree dove si andranno a riversare. Ogni proposta ha un legame col territorio. Le aree saranno molto estese, il progetto del Napoli è ambizioso. La società vuole investire anche sulle giovanili creando strutture che possano assicurare un futuro alla società. Si parla di undici campi di allenamento addirittura. Io mi sento di dirvi che il Napoli rimarrà a Castel Volturno. Ciò che ho chiesto alle tanti emittenti è di mantenere altissimo il profilo istituzionale di questa trattativa, senza lasciarsi andare a gossip o sciacallaggi vari. Questo accordo col Napoli sarà un’opera d’arte per il territorio. Tempistica? L’inizio dei lavori me l’aspetto anche dalla prossima estate. I tempi di realizzazione non li conosco però, non sono un tecnico”.