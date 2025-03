Calaiò: “Quando sta bene Lukaku sposta i valori. Scudetto? Calendario favorisce il Napoli”

Emanuele Calaiò, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Si è parlato a proposito dell’incidenza di Romelu Lukaku con il Napoli, oltre che della lotta scudetto attualmente in corso. Di seguito, le sue parole.

Emanuele Calaiò, l’ultimo Lukaku le ha trasmesso ottimismo. «Quando sta bene, sposta i valori. E in queste due ultime partite ha dimostrato di essere entrato in condizione. Nessuno come lui rappresenta il centravanti ideale per il gioco di Conte. E con Inter e Fiorentina la sua presenza si è avvertita. Ha avuto periodi di appannamento, gare storte che hanno indotto a perplessità: ma adesso che la vicenda si sta facendo seria, è tornato il Lukaku potente».



È uno scudetto per tre? «E il Napoli deve guardarsi soprattutto dall’Atalanta, che ha ricominciato a giocare su livelli deliziosi. Lo 0-4 alla Juve è un avviso alla concorrenza. Domenica ne sapremo di più, può succedere qualsiasi cosa, che il Napoli scappi o anche che sia lassù con Atalanta e Inter. Ma il calendario, in prospettiva, sembra alleato degli azzurri: Inzaghi ha troppe gare e Gasperini, in sequenza adesso, una serie di sfide terribili».





Cosa peserà nel finale? «La leggerezza, la condizione atletica, l’organizzazione, il recupero degli infortunati. Tutto sarà fondamentale, insomma. E io che con Conte ho avuto il piacere e la fortuna di vincere il campionato di Serie B a Siena, so bene di cosa sia capace il mister. La differenza la farà lui. E con questo Lukaku si può».