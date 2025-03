Venezia-Napoli sarà arbitrata da Mariani di Aprilia. Di Paolo al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventinovesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli giocherà in trasferta contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. L’incontro sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Verrà assistito dai guardalinee Preti e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Cosso. Il Var sarà presieduto dal signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Dionisi.

