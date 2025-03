Scott McTominay dovrebbe esserci contro il Venezia al momento.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui lo scozzese avrebbe accusato un affatticamento post Fiorentina. La situazione del centrocampista è attenzionata costantemente da tutto lo staff azzurro, ma la sua presenza al momento per il match di domenica non è in dubbio.