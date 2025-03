Tmw – Kvaratskhelia al Psg è felice e sta trovando la sua collocazione. La sua volontà c’è da prima di gennaio

Khvicha Kvaratskhelia al Psg è felice. Il georgiano, come racconta Tuttomercatoweb, sta trovando la sua collocazione nella squadra parigina, da lui fortemente voluta anche prima di gennaio Non attraverso un vero e proprio ammutinamento, ma con una forte presa di posizione.

“Un impatto difficile, poi la crescita. Khvicha Kvaratskhelia ha aiutato il Paris Saint Germain a rifiorire. Il suo arrivo, praticamente al posto di Kolo Muani, ha dato la libertà a Dembele di essere più punta centrale, lasciando a lui e Barcola i compiti di creare sulle fasce. Ed è un fattore, al netto dei numeri che per ora sono di due gol e tre assist, in tredici partite. Probabilmente miglioreranno, anche solo per l’adattamento che serve dalla Serie A alla Ligue 1, oltre alla Champions League. È però totalmente identificato con la sua nuova squadra. Anche perché l’ha voluta, cercata, sin da quest’estate quando c’era stata un’offerta importantissima per lui e Osimhen, rifiutata dal Napoli che chiedeva di più. E soprattutto Antonio Conte ne aveva chiesto la permanenza in rosa. A gennaio una sorta di ammutinamento, non alla Koopmeiners ma una presa di posizione comunque più che netta. Così Kvaratskhelia è finalmente felice”.