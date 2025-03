Moggi: “Conte tiene in pugno lo spogliatoio del Napoli, Motta invece…”

Luciano Moggi, ex dirigente, è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare di Conte e del suo operato al Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Quando Motta dice che in Juve-Atalanta, la squadra si è persa dopo il rigore dell’1-0 per la Dea, inconsciamente chiama in causa se stesso, avrebbe evitato probabilmente di parlarne se avesse seguito Napoli-Inter dove i nerazzurri andavano a riposo sull’1-0 a favore dei nerazzurri dopo aver dominato i primi 45’. Nella ripresa la squadra di Conte si mangiava quella ospite e pareggiava, grazie alla reprimenda fatta dal mister partenopeo durante l’intervallo: ma Conte gode di credibilità da parte del suo gruppo, Motta probabilmente no. Nelle dichiarazioni del dopo Juve-Atalanta al giornalista che gli chiedeva dei suoi rapporti con la squadra lui rispondeva che c’era da riorganizzare lo spogliatoio: con la parola “riorganizzare” intendeva dire che occorreva riportare calma e autostima, oppure rivedere i suoi rapporti con la squadra non proprio idilliaci?”